Saluta la Juventus e torna in patria: scambio col PSG

Possibile scambio tra Juventus e PSG in questa sessione estiva di calciomercato che sta per aprirsi: sarebbe un doppio ritorno

Tornare a vincere trofei sarà il dictat della Juventus nella prossima stagione. Quest’anno i bianconeri, per la prima volta dopo oltre un decennio, hanno chiuso la stagione senza trofei, così bisognerà ripartire subito premendo sull’acceleratore da agosto.

Nel frattempo sarà fondamentale la sessione estiva di calciomercato per costruire una squadra che possa tornare subito grande. Così un affare importante potrebbe nascere con il PSG, squadra campione di Francia e ricca di talenti. Uno scambio che rappresenterebbe un doppio ritorno.

Calciomercato Juventus, PSG su Rabiot: scambio con Paredes

Non un’ottima stagione per Adrien Rabiot, così come per tutta la Juventus. Il francese a centrocampo ha faticato molto a esprimere le sue qualità e in estate potrebbe rientrare tra i calciatori sacrificabili. A tornare a mettere gli occhi su di lui però potrebbe essere il PSG, la sua ex squadra prima di approdare in bianconero a parametro zero tre anni fa.

I parigini per arrivare al centrocampista della Juventus, in scadenza nel 2023, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Leandro Paredes, centrocampista argentino da tempo tra gli osservati dei bianconeri e che in Serie A ha già indossato le maglie di Empoli e Roma. Dunque uno scambio a centrocampo che potrebbe far contenta sia la Juventus che il PSG.