Juventus, offerta per il bomber: “Fatta al 95%”

La Juventus ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista del calciomercato estivo: arriva l’annuncio

Dopo dieci anni, la stagione della Juventus si è conclusa con un nulla di fatto. Zero trofei ed un mare di critica. Servirà ripartire dalle poche note positive, sperando di tornare ai vertici della Serie A, ma anche in Europa, già l’anno prossimo. E per farlo sarà inevitabilmente fondamentale l’attuale sessione di calciomercato che vedrà i bianconeri tra i protagonisti dell’estate.

Il giornalista Matteo Caronni, su Twitter, lancia una vera e propria bomba. Al centro del cinguettìo di mercato che riguarda la Juventus, c’è l’attacco di Allegri. Il reparto avanzato bianconero, dopo aver perso Dybala e Bernardeschi, deve fare i conti anche con il destino di Alvaro Morata.

Morata-Juventus, affare fatto: le cifre

Dopo il prestito oneroso biennale (20 milioni totali) dall’Atletico Madrid, la Juventus ha sempre espresso parere contrario al riscatto dai ‘Colchoneros’ per la cifra prefissata di 35 milioni di euro. Lo sconto che si attendeva da Madrid, secondo Caronni, sembra in procinto di concretizzarsi. “Ve la dico come mi è arrivata: Morata rimane al 90%, anzi 95%. 15 milioni più 8 di bonus”.

Un affare complessivo, quello che riguarderà la permanenza del centravanti spagnolo, da circa 23 milioni (nell’eventualità che i bonus legati al nuovo accordo vengano totalmente raggiunti). Allegri, dunque, dovrebbe poter contare sul suo pupillo anche nella stagione che viene considerata quella del rilancio.