L’italia dei giovani mette paura alla Germania: 1-1 col baby Gnonto protagonista

A Bologna un’Italia sperimentale mette paura ai tedeschi: per Roberto Mancini ottime indicazioni da parte dei giovani scesi in campo

L’Italia c’è. Dopo la figuraccia di Wembley la Nazionale di Roberto Mancini era chiamata al riscatto nel primo, difficile, impegno contro la Germania, in un match valevole per il Gruppo C di Nations League. A Bologna finisce 1-1, con gli Azzurri che per 180″ hanno anche accarezzato il sogno dei tre punti.

Merito di Wilfried Gnonto – si, proprio il classe 2003 lanciato al 65′ dal ct – che si è preso la ribalata con un bell’assist per l’accorrrente Lorenzo Pellegrini, che al 70′ ha portato in vantaggio l’Italia. La gioia è durata però solo lo spazio di 3′, con la Germania che ha trovato il pari con Kimmich. Nel finale l’Italia sembra avere più benzina, ma il risultato non cambierà. Muta invece la prospettiva per il futuro: forse la strada dei giovani è proprio quella giusta.

Italia-Germania 1-1: il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bastoni, Acerbi, Biraghi(dall’80’ Dimarco sv); Tonali (dall’80’ Pobega), Cristante, Frattesi (dall’85’ Ricci); Politano (dal 65′ Gnonto), Scamacca (dall’85’ Cancellieri), Pellegrini

Allenatore: Roberto Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Henrichs (dal 59′ Hofmann), Sule, Rudiger, Kehrer; Kimmich, Goretzka (dal 69′ Gundogan); Gnabry (dall’80’ Raum), Muller (dal 69′ Havertz), Sanè (dal 59′ Musiala); Werner.

Allenatore: Hans Dieter Flick

Marcatori: 70′ Pellegrini (I), 73′ Kimmich (G)

Ammoniti: Pellegrini (I), Florenzi (I), Kehrer (G), Tonali (I), Havertz (G), Werner (G).