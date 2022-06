Zidane sulla panchina della Juventus: c’è la data

Ancora svincolato dopo il Real Madrid-bis, Zinedine Zidane non ha ancora accettato il PSG. La Juventus rimane sullo sfondo

Il PSG ha scelto Zidane per il post Pochettino. L’ex Real Madrid è il prescelto per ritentare l’assalto alla Champions League e per gestire al meglio possibile tutti i campioni in rosa. Il tecnico, però, continua a non sbilanciarsi.

La sua risposta definitiva tarda ad arrivare, probabilmente in attesa di altre chiamate, come la Francia o, magari, la Juventus. Anche per questo motivo Al-Khelaifi sta sondando il terreno per Christophe Galtier, attuale allenatore del Nizza.

Futuro Zidane: la data per la Juventus

Se anche questa volta la Nazionale francese dovesse decidere di continuare con Deschamps, Zidane probabilmente rimarrà libero un altro anno. La sensazione è che prima di Qatar 2022 non si andrà a scombinare le carte in tavola, pertanto l’ex numero 10 e capitano potrebbe guardarsi intorno da dicembre in poi.

L’esito della prossima stagione sarà decisivo per Allegri e se il tecnico dovesse confermare il trend negativo, il 2023 potrebbe essere l’anno buono per vedere Zidane sulla panchina della Juventus. Al momento si naviga nel campo delle ipotesi, poichè tutto è in divenire. Molto dipenderà da cosa intenderà fare Zidane con il PSG prima e come andrà il Mondiale della Francia poi. L’opzione Juventus, però, resta sempre viva.