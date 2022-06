Visite e firma in arrivo: il Milan apparecchia il doppio colpo

Il Milan si sta già scatenando e, in vista della prossima stagione, è vicino ad un importante doppio colpo di mercato

La vittoria dello scudetto ha rilanciato le ambizioni del Milan di Stefano Pioli. Il passaggio da Elliott a RedBird, poi, può davvero regalare nuove ed importanti soddisfazioni alla tifoseria rossonera. Il Milan vuole quindi rimanere al vertice in Serie A e provare a competere anche in Europa, nella prossima Champions League. Per farlo, serviranno acquisti di peso durante l’attuale sessione di calciomercato.

In tal senso, dei diversi nomi che stanno circolando ormai da diverse settimane, uno in particolare sembrerebbe ad un passo dalla firma con il club di via Aldo Rossi. Si tratta di Renato Sanches che, nei piani di Maldini e Massara, prenderà il posto di Franck Kessie destinato a firmare a zero per il Barcellona.

Milan, è fatta per Renato Sanches: altro colpo in canna

Il centrocampista portoghese ha raggiunto un accordo con il club rossonero, mentre il Milan verserà 20 milioni di euro al Lille per il cartellino di Renato Sanches. Visite mediche e firma sono più vicine che mai: l’operazione è virtualmente chiusa. Il talentuoso mediano, però, non sarà il solo ad arrivare dalla Francia. Sempre dal Lille è più che calda la pista che porta al difensore centrale Sven Botman per il quale, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, nonostante il pressing del Newcastle, resta la preferenza per il ‘Diavolo’.

Il giocatore ha annunciato l’addio anche se non c’è ancora un accordo: un modo per forzare la mano, regalando un prezioso assist proprio alla dirigenza milanista.

Con Renato Sanches ormai in mano, l’attenzione virerà su Botman: il Milan spera e lavora per il doppio colpo dal Lille.