Juve e Sarri ‘alleati’: lo scambio che accontenta tutti

La Juventus potrebbe mettere in piedi uno scambio con Maurizio Sarri e la sua Lazio durante la prossima finestra estiva di calciomercato

Stiamo entrando nel vivo del calciomercato. Tra le protagoniste, come sempre, c’è la Juventus, che ha già avviato trattative importanti (vedi Paul Pogba e Angel Di Maria). L’obiettivo della dirigenza torinese è chiaro: mettere nelle mani di Massimiliano Allegri una squadra ancora più forte e competitiva, rispettando i parametri imposti dalla società.

La rosa, ad oggi, presenta numerose problematiche, difatti ci sarà bisogno di intervenire praticamente in tutti i reparti. Per quanto riguarda la difesa, i bianconeri devono rinforzarsi anche centralmente. La perdita della colonna Chiellini, l’età avanzata di Bonucci e la poca affidabilità di Rugani impongono al club di Exor di realizzare un acquisto (o un paio) in quella zona di campo. In tal senso, potrebbe avvenire un’interessante operazione insieme alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, idea scambio con Sarri

Andando più nel dettaglio, le parti starebbe valutando uno scambio di prestiti tra Francesco Acerbi e Luca Pellegrini, valutati entrambi intorno ai 10-12 milioni di euro. L’idea nasce dagli agenti dei due calciatori, poiché la Juventus deve potenziare il pacchetto dei centrali, mentre ai biancocelesti serve una pedina sulla fascia sinistra. Da qui l’ipotesi in questione, riflessioni in corso.