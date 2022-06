Con l’Inter è finita: 5 milioni per l’addio ufficiale

I piani di mercato dell’Inter prendono forma: non solo entrate, adesso la cessione del big è praticamente ad un passo

Una stagione decisamente positiva, al netto dello scudetto mancato, quella chiusa con due trofei dall’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno tutta l’intenzione, conti alla mano, di rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino per la prossima stagione. Puntare a fare meglio, dunque, anche grazie al calciomercato estivo. In tal senso, oltre ai rinforzi in entrata, restano da definire alcune uscite. Una tra queste riguarderà l’attacco. Il rapporto tra l’Inter e Alexis Sanchez è ormai vicinissimo all’epilogo.

Dopo essere arrivato dal Manchester United a titolo gratuito quasi due anni fa, il cileno è adesso destinato a cambiare nuovamente aria. A 33 anni e reduce da 39 presenze con 9 reti e 5 assist vincenti con la maglia nerazzurra nell’ultima stagione, il bomber cileno dirà addio ad un anno dalla scadenza contrattuale con la ‘Beneamata’.

Sanchez saluta l’Inter: doppia opzione

La società meneghina e la punta sembrerebbero essere d’accordo su una possibile buonuscita in favore del cileno intorno ai 5 milioni di euro. Il prossimo club che Sanchez sceglierà, poi, riserverà gli altri 2 milioni che garantirebbero alla punta l’attuale stipendio da 7 milioni netti percepito in nerazzurro. Alla finestra per Sanchez vi sarebbero due possibiltà, entrambe dalla Liga spagnola.

Il Betis di Pellegrini, connazionale di Sanchez, e soprattutto il Siviglia dell’ex romanista Monchi sono pronte a farsi avanti per accogliere l’attaccante nell’attuale sessione di mercato.

Sanchez, dunque, non rimarrà all’Inter anche nel suo ultimo anno di contratto: il futuro del bomber classe 1988 sarà in Spagna.