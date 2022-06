Cessione eccellente, i tifosi dell’Inter non ci stanno: “Via subito”

Dopo le ultime indiscrezioni di mercato, esplode la rabbia del tifo nerazzurro: chiesta la testa del presidente Zhang

Questo film lo hanno già visto. Ci sono già passati prima con Lukaku, poi con Hakimi e, almeno in parte, anche con Ivan Perisic. Forse è per questo che, in seguito alle ultime voci di mercato che vorrebbero un altro big in partenza, i tifosi nerazzurri si stanno scatenando sui social contro il gruppo Suning.

Nelle ultime ore su Twitter è di tendenza l’hashtag #Suningout, ed il motivo è presto spiegato: il gioiello, uno che ‘ha l’Inter tatuata sulla pelle’ nel vero senso della parola, potrebbe lasciare Appiano Gentile già nel corso della prossima estate. L’ad Marotta non intende svendere il talento, ma nemmeno rinunciare ad offerte incredibili che potrebbero provenire soprattutto dalla Premier League.

Social contro Suning: l’hashtag è di tendenza

Di seguito alcuni dei post dei tifosi interisti contro il gruppo cinese che detiene il pacchetto di maggioranza del club nerazzurro.

-Vendi Hakimi, che abbiamo amato, solo dopo un anno per coprire le tue mancanze. E va bene.

-Vendi Lukaku, però lui ci ha messo del suo. E va bene.

Te l’abbiamo fatta passare anche perché c’era uno scudetto. MA BASTONI NON ESISTE

VERGOGNATEVI .@Inter #SuningOut — Duca Andrea (THE TIME IS OVER) (@DucaAndrea85) June 4, 2022

Moratti ci rimetteva col patrimonio personale. Questo ha chiesto un prestito dando in pegno L’INTER. LA NOSTRA INTER IN PEGNO PER I DEBITI DI UNA SOCIETÀ CINESE. VERGOGNATEVI ANCHE SOLO AD ACCOSTARE I NOMI#SUNINGOUT — NackantiSuning (@NackaSkoglund89) June 4, 2022

Stai distruggendo una squadra che avrebbe vinto tanto nei prossimi anni, se avessimo aggiunto qualche innesto avremmo lottavamo anche per la Champions. Così non è stato e finalmente tutti stanno aprendo gli occhi su ciò che vuoi per l’#Inter, non ci meriti INDEGNO. #SuningOut. pic.twitter.com/HzvlzcvJPt — Il carro saudita 🇸🇦 (@jonathanebbasta) June 4, 2022