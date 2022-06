Assalto a Leao: scambio ‘due per uno’ per far vacillare il Milan

Stagione da incorniciare quella di Rafael Leao, MVP della Serie A e protagonista assoluto con la maglia del Milan nella vittoria dello scudetto. Le sue prestazioni potrebbero attirare diversi top club

Il 19esimo scudetto della storia del Milan ha in calce anche la firma di Rafael Leao, caricatosi sulle spalle la fase offensiva della squadra in diversi momenti della stagione, tanto da essere eletto MVP di questa annata di Serie A. Un campionato da incorniciare quello del fenomeno portoghese capace di dare quella continuità di rendimento che gli era sempre mancata, ed incrementando anche i suoi numeri con 42 presenze condite da 14 reti e 12 assist vincenti.

Numeri ottimi ed in grande ascesa che non bastano neanche a dare il polso della situazione relativamente all’enorme exploit di Leao che sta inevitabilmente attirando anche l’attenzione di diversi top club europei. Accostato sia alle migliori società spagnole che inglesi, il portoghese potrebbe in realtà divenire una pedina utile nello scacchiere di una big tedesca come il Bayern Monaco, che presto potrebbe perdere un elemento di spicco.

Calciomercato Milan, Leao come erede di Gnabry: idea di scambio due per uno

In casa Bayern Monaco nella batteria di esterni va presa in considerazione la situazione delicata di Serge Gnabry. Il tedesco ha gettato pesanti nubi sulla permanenza a Monaco di Baviera con le frasi sibilline sul rinnovo che fanno presagire un addio. In caso di partenza i teutonici dovrebbero trovare un altro esterno di prima fascia per Nagelsmann capace di inserirsi anche tecnicamente. In questo senso potrebbe prendere quota l’idea Rafael Leao.

Il Bayern potrebbe mettere sul piatto un doppio scambio per provare a convincere il Milan: nell’eventuale affare sia il giovane centrale Nianzou che il centrocampista Sabitzer che non ha fatto benissimo dal suo arrivo a Monaco di Baviera. Uno scambio due per uno che il Milan naturalmente rifiuterebbe per più motivi. In primo luogo i rossonero vorrebbero trattenere Leao e rinnovargli il contratto, mentre in secondo luogo in caso di cessione si potrebbe prendere in considerazione solo un’offerta totalmente cash e fuori mercato, e non sarebbe questo il caso.