Questione di feeling: 60 milioni e scambio per strappare Lautaro all’Inter

Lautaro Martinez è legato all’Inter da un contratto di circa 7 milioni bonus inclusi in scadenza a giugno 2026

“La società non mi ha comunicato nulla, mi piacerebbe restare all’Inter“. Così Lautaro Martinez dopo la ‘Finalissima’ tra Italia e Argentina di mercoledì sera, del quale l’attaccante di Bahia Bianca è stato grande protagonista segnando la rete dell’uno a zero e servendo a Di Maria l’assist per il raddoppio.

Il classe ’97 è uscito allo scoperto circa la sua volontà per il prossimo futuro, ossia continuare a vestire la maglia nerazzurra. Come noto, però, il club di viale della Liberazione deve per forza cedere un big e l’ex Racing, autore di 25 gol nella stagione che si è da poco conclusa, è uno dei principali indiziati insieme ad Alessandro Bastoni. Il numero dieci della squadra di Simone Inzaghi piace molto all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone e in Premier League, incluso al Tottenham di Antonio Conte, tuttavia il top club che può sferrare un assalto concreto è il Paris Saint-Germain. Assalto con un ‘mandante’ ben preciso, Leo Messi. Anche a Londra Lautaro ha dimostrato di avere un feeling ‘speciale’ con ‘La Pulce’, il fuoriclasse di Rosario lo stima moltissimo tanto che lo voleva con sé già al Barcellona.

Calciomercato Inter, 60 milioni più Kehrer per Lautaro Martinez

Il Psg ha bisogno di intervenire in attacco, in uscita c’è Icardi e Lautaro potrebbe essere dunque l’uomo giusto per un super tridente con Messi e Kylian Mbappe. La società dell’emiro potrebbe mettere sul piatto una sessantina di milioni di euro più una contropartita tecnica del valore di circa 25 milioni, ovvero il classe ’96 tedesco Timo Kehrer. A meno di sorprese l’Inter rispedirebbe al mittente questa proposta, dato che per il proprio attaccante vuole solo cash.