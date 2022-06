Conte complica ancora i piani: sorpasso su Inter e Juve

Il Tottenham sorpassa Inter e Juventus per il difensore: altra mossa di Antonio Conte

Il calciomercato delle italiane è già iniziato a regalarci colpi di scena. L’Inter, ad esempio, ha dovuto rinunciare ad uno dei suoi migliori calciatori, Ivan Perisic e la Juventus a Paulo Dybala.

Sia Inter che Juve sono a caccia di nuovi colpi per tornare a conquistare lo scudetto. I bianconeri sono a caccia di un difensore e dopo l’affare sfumato di Antonio Rudiger che ha scelto il Real Madrid, la dirigenza si sta muovendo su altri profili tra cui Kalidou Koulibaly, anche se la trattativa col Napoli non è semplice. L’Inter, invece, per investire su nuovi calciatori dovrà fare almeno una cessione importante, considerando che Perisic è andato al Tottenham a parametro zero. Uno dei principali indiziati per incassare i ‘famosi’ 60 milioni di euro è Alessandro Bastoni, anche se l’Inter non spingerà più di tanto per cederlo, a meno che non arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Intanto Beppe Marotta si sta guardando attorno per l’eventuale sostituto ma Antonio Conte potrebbe complicare ancora una volta i piani dei nerazzurri.

Lenglet verso il Tottenham: addio Inter e Juve

Il Barcellona è in piena ricostruzione e molti calciatori sono pronti a lasciare il club per far posto a nuovi profili più in linea con le idee di Xavi e della società. Tra i prossimi a partire c’è Clement Lenglet. Il difensore francese classe ’95. Nonostante il contratto fino al 2026 il Barcellona intende liberarlo. Juventus e soprattutto Inter si erano interessate all’ex Siviglia. I nerazzurri vedono in Lenglet il giusto sostituto di Bastoni in caso di partenza dell’ex Atalanta.

Il Tottenham di Antonio Conte, però, secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, al momento sarebbe in pole position per Lenglet. Un’altra mossa del tecnico pugliese che ostacolerebbe i piani dell’Inter. Addirittura gli Spurs potrebbero riuscire a prenderlo con la formula del prestito, assicurandosi l’opzione di acquisto tra due stagioni.