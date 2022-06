Ritorno in Germania per Rebic: scambio e vice Theo per Pioli

Il futuro di Ante Rebic sembra lontano da Milano: il possibile approdo in Bundesliga schiude al Milan la possibilità di un affare

Forse uno dei primi giocatori ad aver assimilato i dettami e la mentalità di Stefano Pioli nel corso della sua prima annata da tecnico rossonero – la stagione 2019-20 fu davvero proficua in termini di gol ed assist – Ante Rebic si è un po’ perso per strada proprio sul più bello. La stagione appena conclusa – quella che ha regalato lo Scudetto – è stata forse la più incolore in maglia rossonera.

Condizionato dagli infortuni, e dalla clamorosa esplosione di Rafael Leao, il croato non ha inciso come ci si aspettava. Anche il bottino stagionale finale (3 reti in 29 gare in tutte le competizioni) parla chiaro. L’ex Eintracht Francoforte non è certo considerato un incedibile dalle parti di Via Aldo Rossi. A maggior ragione una volta che Paolo Maldini ha appreso che tra i club interessati all’esterno, uno in particolare è degno di attenzione. Perchè tra le sue fila milita un obiettivo di mercato dei rossoneri.

Rebic torna in Germania, possibile affare per il Milan

Protagonista di una buona stagione con la maglia del Bayer Leverkusen, Daley Sinkgraven ha già attirato l’interesse del club meneghino. Sebbene il valore di mercato non superi i 5 milioni, la società teutonica non ha intenzione di accettare offerte inferiori ai 15 milioni di euro. Proprio la valutazione di Ante Rebic, guarda caso finito nel mirino dei tedeschi, individuato come primo tassello per una squadra che l’anno prossimo tornerà a disputare la Champions League.

La familiarità di Rebic con la Bundesliga – lo slavo ha già giocato, e con profitto, nell’Eintracht Francoforte – avrebbe convinto il Leverkusen a sondare il terreno col Milan. Quale migliore occasione per chiedere Sinkgraven in cambio? L’olandese, per caratteristiche, potrebbe essere un perfetto vice di Theo Hernandez nelle idee tattiche di mister Pioli.