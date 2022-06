Milan a RedBird, Maldini resta al timone: “C’è l’accordo”

Si fa un gran parlare del futuro di Paolo Maldini all’interno del nuovo Milan di RedBird: un autorevole voce tranquillizza tutti i tifosi

Il 2022 sarà certamente un anno che rimarrà impresso per molto tempo nella memoria dei tifosi rossoneri. Oltre all’incredibile gioia per uno Scudetto tanto inaspettato – almeno ad inizio stagione – quanto meritato sul campo, il nuovo corso avviato da RedBird promette di garantire al club rossonero un futuro radioso.

Le basi, come sottolineato anche dal presidente Paolo Scaroni nel corso di un’intervista rilasciata a Sky, sono state già poste. “Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo Scudetto già quest’anno”, ha detto il numero uno rossonero.

Scaroni sul futuro di Paolo Maldini al Milan

Sulla serietà del gruppo capitanato da Gerry Cardinale, nessuno sembra nutrire dei dubbi. Il fondatore e numero 1 di RedBird è uno stimato uomo d’affari con partecipazioni in svariati club sportivi, con progetti ed idee molto chiari sull’indirizzo che vuole dare al Milan. “Onorato di far parte di questa illustra storia“, sono state le sue prime parole da proprietario del Diavolo. La priorità, per RedBird, è di proseguire il lavoro con l’area sportiva e il management del club, incluso quel Paolo Maldini che, secondo molti, è stato il vero artefice del trionfo in campionato.

“Paolo Maldini ha già parlato con Gerry Cardinale“, ha proseguito Scaroni. “Si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale. Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio“, ha concluso il presidente.