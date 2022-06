Gattuso fa impazzire la Juventus: saltano tre affari

Il calciomercato estivo entra già nel vivo, con Rino Gattuso che può essere decisivo per i piani della Juventus

La stagione calcistica si è ufficialmente conclusa. Il Milan ha trionfato regalandosi uno scudetto che mancava da ormai 11 anni in quel di Milanello mentre Inter e Napoli ripartiranno con l’intenzione di contendere il titolo alla squadra di Pioli. Un intento che rimane vivo anche per la Juventus. I bianconeri sono reduci da una delle stagioni più deludenti della storia recente ed è per questo che il calciomercato estivo regalerà non poche sorprese alla rosa da consegnare ad Allegri in vista del ritiro della squadra.

In tal senso, nel futuro della Juventus potrebbe presentarsi un ostacolo, già rivale dei bianconeri in passato sulle panchine di Milan e Napoli. Quel Rino Gattuso che sembra ormai vicinissimo alla sua prossima avventura in panchina: lo attende la Liga.

Arriva Gattuso e la Juve rimane a bocca asciutta: tripla beffa

Gattuso è quindi destinato a diventare il nuovo tecnico del Valencia. Dopo il nono posto in campionato, la società spagnola vuole rilanciarsi puntando sull’ex milanista. Come riportato da ‘Elgoldigital.com’, però, Gattuso pretenderà che i suoi big non vengano venduti per provare a riportare il Valencia ai vertici del calcio iberico. Tre pilastri della squadra, in netto contrasto con l’ormai ex presidente Anil Murthy (già silurato), sono quindi destinati a rimanere in quel di Valencia, con buona pace della società di Andrea Agnelli.

Da Carlos Soler, che piace da tempo alla ‘Vecchia Signora’, passando per Gaya tra i principali candidati nelle idee juventine per sostituire Alex Sandro. Entrambi potrebbero quindi rinnovare. Discorso simile a quello di Gonçalo Guedes.

Un trittico ben lontano dal concretizzarsi, dunque, con la Juventus che dovrà quindi guardare altrove per potenziare la rosa a disposizione dell’allenatore toscano.