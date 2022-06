Triplo colpo a zero: la Juventus non si ferma

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa super competitiva a Massimiliano Allegri: la strategia

Novità davvero interessanti in casa Juventus in vista della prossima stagione: il club bianconero è al lavoro per una rosa super competitiva dimenticando in fretta e furia le ultime stagioni avare di successo.

La Juventus sarebbe davvero ad un passo dal doppio colpo Di Maria e Pogba: entrambi i calciatori hanno salutato i rispettivi club, PSG e Manchester United, liberandosi così a parametro zero. Ora il club bianconero potrebbe annunciarli nelle prossime ore regalando una doppia gioia ai tifosi.

Per Paul Pogba si tratterebbe di un ritorno a casa visto che proprio a Torino è cresciuto in maniera esponenziale iniziando a vincere Scudetti e trofei importanti. Di Maria, reduce dall’ottima prestazione contro l’Italia a Wembley, è pronto alla nuova avventura in Italia per mettere in mostra tutte le sue qualità.

E non solo: la Juventus potrebbe piazzare il terzo colpo a parametro zero. Da tempo piace il centrale, Alessio Romagnoli, che ha salutato il Milan. Da capitano a panchinaro in poco tempo con le scelte di Pioli e della società che l’hanno escluso dai piani della compagine rossonera. Romagnoli è stato ad un passo dalla Lazio, ma una chiamata dei bianconeri non si potrebbe rifiutare: potrebbe essere lui il sostituto di Giorgio Chiellini che è pronto per una nuova avventura suggestiva anche in America. Allegri non vede l’ora di iniziare così il nuovo progetto bianconero dopo il quarto posto conquistato in Serie A nella stagione appena terminata.