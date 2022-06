Cardinale: “Io custode del Milan, vinceremo ancora”

Le dichiarazioni del neo proprietario rossonero dopo il colloquio con Maldini e il tour per i locali di ‘Casa Milan’

Nello stesso frangente in cui si riversavano centinaia di tifosi rossoneri per assicurarsi gli abbonamenti per la prossima stagione sportiva, il neo proprietario Gerry Cardinale già RedBird veniva accolto in ‘Casa Milan‘ dietro un clima di festa e grande positività per il futuro.

Al termine del tour conoscitivo dei locali e delle sale interne l’edificio, Cardinale ha poi pranzato assieme a Paolo Maldini prima di dedicarsi ad un incontro del tutto informale con i media. In una delle dichiarazioni rilasciate, ha voluto scherzare sul fatto di non conoscere per nulla la lingua italiana: “Mi scuso per non saper parlare italiano. È proprio una vergogna. Ho dovuto chiedere a mia madre il perché io non ne fossi a conoscenza, lei mi ha risposto che ai tempi dell’espatrio (negli USA, ndr) molti italiani hanno dovuto imparare l’inglese per adattarsi. Mi metterò subito all’opera con qualche lezione, intanto “Forza Milan!””.

Quindi aggiunge parole di spessore: “Congratulazioni al team Elliott, Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Investo nello sport da 25 anni e vedere questo museo mi ha colpito. La storia del Milan è ricca di successi, io voglio esserne il custode. Sarà un lavoro di squadra. Chi mi ha preceduto ha fatto un lavoro fenomenale, io sono qui per continuare questa cultura della vittoria. Odio perdere. Faremo sì che quel che è accaduto due domeniche fa si ripeta ancora”.

“Abbiamo rispettato le promesse”, parola di Elliott

In qualità di rappresentante di Elliott, il manager Giorgio Furlani ha così congedato la vecchia presidenza: “Siamo arrivati quattro anni fa senza strategie, né idee. Avevamo promesso che avremmo portato stabilità finanziaria e successi. Posso quindi dire che abbiamo rispettato le promesse fatte. Siamo felici ed orgogliosi di aver rilanciato un club tanto importante, di cui sono personalmente tifoso. Oggi stiamo passando il testimone alla migliore proprietà possibile”.