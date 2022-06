Calciomercato Milan, scambio più cash: primo colpo a sorpresa dell’era RedBird

I tifosi del Milan sognano dopo la conquista dello scudetto e l’arrivo di RedBird: il possibile colpo a sorpresa. Tutti i dettagli

Adesso è ufficiale: è iniziata l’era RedBird in casa Milan. Il club rossonero ha annunciato il cambio di proprietà per un affare complessivo da circa 1,2 miliardi di euro.

Una delle priorità sarà ora il rinnovo di Maldini e Massara, i principali artefici della squadra che ha appena conquistato lo scudetto. I due dirigenti sono già al lavoro ed operativi sul calciomercato, e per gli esterni non è da escludere un possibile ritorno di fiamma per Nabil Fekir, già seguito in passato dal club rossonero. Il talento di proprietà del Betis ha concluso la stagione in doppia cifra per gol e assist (10) e negli scorsi mesi è stato accostato anche al Barcellona. Sul piatto potrebbe finire il cartellino di Castillejo, valutato circa 5-8 milioni di euro, più un’offerta cash.

Calciomercato Milan, occhi su Fekir

Tuttavia, negli scorsi mesi il direttore sportivo del Betis ha annunciato: “Il calciatore ha una clausola rescissoria pari a 100 milioni di euro e su questa non tratteremo. Per quanto riguarda l’interesse del Barcellona, noi non abbiamo paura, adesso è un nostro calciatore. Inoltre se si interessano i top club significa che il giocatore sta facendo molto bene con la nostra maglia”. Strappare Fekir al Betis sarà una vera e propria impresa.