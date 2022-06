Rivoluzione e tris di addii: il PSG scuote la Serie A

Tre calciatori del Paris Saint-Germain sono destinati a lasciare il club parigino durante l’estate: la big di Serie A osservano interessate

Il Paris Saint-Germain ha messo a segno subito il ‘colpo’ più importante. È saltato il trasferimento di Kylian Mbappe al Real Madrid, dato per scontato praticamente da tutti. La stella francese, classe ’98, rimarrà dunque all’ombra della Tour Eiffel: l’attaccante ha firmato il rinnovo fino al 2025, che gli garantirà uno stipendio record intorno ai 50 milioni di euro netti all’anno, oltre al premio alla firma già incassato sui 120-130 milioni di euro.

Insomma, l’aspetto economico non può non aver influito vista la portata delle cifre, ma alla base della decisione dell’ex Monaco c’è anche un discorso legato alle sue origini, come da lui stesso dichiarato. Chiuso questo importantissimo capitolo, che andare oltre il calcio sfociando pure nella politica, il patron Nasser Al-Khelaifi può concentrarsi sulle altre questioni riguardanti il calciomercato. Tra le altre cose, la società e il nuovo direttore sportivo Luis Campos riflettono sulle uscite. La rosa potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, con diversi giocatori sul piede di partenza. Stando a quanto riferisce ‘Goal France’, in particolare, il club di Parigi vorrebbe fortemente separarsi da Mauro Icardi.

Icardi, Wijnaldum e Herrera via dal PSG: le big di Serie A sullo sfondo

L’attaccante argentino è ormai un corpo estraneo e, di conseguenza, l’addio in estate appare inevitabile. Non è da escludere un ritorno in Serie A: il Milan, dal canto suo, starebbe ripensando all’acquisto della punta – valutata sui 20 milioni di euro -, mentre la pista Juventus è più fredda considerando l’acquisto di Vlahovic, anche se i bianconeri sono alla ricerca di un vice all’altezza. Il decreto crescita aiuterebbe a pagare il lauto stipendio da oltre 10 milioni di euro netti.

Un’altra pedina che il PSG avrebbe deciso di cedere è Ander Herrera. Il centrocampista spagnolo – prezzo intorno ai 15 milioni – era stato accostato in passato a Juventus e Roma, che ora potrebbero rifarsi sotto e tentare di regalarlo ai rispettivi allenatori. Diverso, invece, il discorso che riguarda Georginio Wijnaldum (valutazione e ingaggio simili a Icardi): l’olandese ha vissuto una stagione molto complicata e adesso sta riflettendo sulla sua situazione. Al momento nulla è stabilito, perciò tutto è ancora aperto. Nel caso l’ex Liverpool si convincesse a cambiare aria, le big di Serie A quali Juventus, Roma, Milan, Napoli e Inter potrebbero farci un pensierino.