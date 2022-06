Juventus, ci siamo: annuncio UFFICIALE su Pogba

Si avvicina il grande ritorno alla Juventus di Paul Pogba dal Manchester United: arriva l’annuncio ufficiale sul centrocampista francese

Paul Pogba e la Juventus stanno per convolare a nozze di nuovo. Il centrocampista francese è vicino al ritorno a Torino, col Paris Saint-Germain che si è defilato nelle ultime settimane. Nel frattempo, arriva un primo annuncio ufficiale sul classe ’93.

Il Manchester United, tramite un comunicato, ha reso noto che il calciatore lascerà a parametro zero i ‘Red Devils’ a partire dal 1 luglio. “Il club può annunciare che Paul Pogba lascerà il Manchester United alla fine di giugno, alla scadenza del suo contratto – si legge sul sito dello United -. Tutti nel club vorrebbero congratularsi con Paul per la sua carriera di successo e ringraziarlo per il suo contributo al Manchester United. Gli auguriamo tutto il meglio per i prossimi passi di un viaggio straordinario“.

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: Pogba lascia il Mancheste United

Dunque, confermato ciò che era nell’aria da tempo e ora sono stati sciolti anche gli ultimi dubbi. Pogba non rinnoverà il contratto con lo United in scadenza il 30 giugno, di conseguenza andrà via per la seconda volta dal club inglese da free agent. La Juventus, dal canto suo, ha già incontrato il suo entourage, offrendo 7,5 milioni di euro netti d’ingaggio più bonus per arrivare a 10. A breve le parti si riaggiorneranno per cercare di definire l’operazione. È iniziato il countdown per il ritorno di Pogba a Torino e in Serie A.