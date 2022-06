Inter, colpo da pazzi: “Se lo fanno, sono geni”

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo: colpo clamoroso nei pensieri di Marotta, ecco il piano dei nerazzurri

Chiusa la stagione 2021/22 con due trofei in bacheca ed uno scudetto solo sfiorato, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a vivere una stagione bollente. Il club meneghino ha tutta l’intenzione di operare in modo massiccio durante l’attuale sessione di calciomercato. Salutato Perisic che ha detto addio a zero ed è approdato ufficialmente al Tottenham di Conte, la ‘Beneamata’ sta pianificando quelli che saranno i rinforzi tra le entrate nelle prossime settimane.

Uno dei nomi che sta chiaramente facendo molto discutere è quello di Romelu Lukaku. Da tempo desideroso di rimediare all”errore’ di un trasferimento forse troppo frettoloso al Chelsea, il gigante belga non ha mai nascosto il suo amore per l’Inter e la voglia di vestire, nuovamente, la maglia nerazzurra. In tal senso, insieme a Dybala, sono attesi giorni caldissimi per la dirigenza interista.

Dybala-Lukaku, addio Lautaro: “Sarebbero inferiori”

Fernando Orsi, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha detto la sua sulla possibilità che l’Inter riabbracci Lukaku e sigli il colpo Dybala, lasciando partire Lautaro Martinez: “Se l’Inter fa un colpo del genere prendendo Lukaku in prestito, Dybala e cedendo Lautaro Martinez a 80-90 milioni, sono dei geni. Da battergli le mani. L’Inter ci guadagnerebbe, eccome”. Di parere assolutamente diverso Mario Mattioli che ha invece espresso diverse perplessità: “Non credo assolutamente che la coppia Lukaku-Dybala possa essere più forte di quella Lukaku-Lautaro Martinez. Anzi, sarebbe di gran lunga inferiore e non credo che l’Inter voglia indebolirsi”.



Sempre a ‘Radio Radio’, ha detto la sua poi l’ex bomber romanista Roberto Pruzzo: “I cavalli di ritorno si portano sempre dietro qualche dubbio. Al Chelsea non c’entra proprio niente Lukaku, sembra uno passato per caso di lì”.

Pruzzo conclude così: “Ma, in questo caso, andrebbe bene per tutti, anche cedendo Lautaro e facendo la coppia con Dybala”.