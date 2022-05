Blitz per Leao: doppia offerta choc al Milan

Rafael Leao è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto del Milan, il quale ora intende rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024

Quattordici gol e dodici assist, i numeri e non solo testimoniano l’importanza che avuto Rafael Leao nella vittoria dello Scudetto da parte del Milan. Il portoghese è cresciuto tantissimo nella stagione che si è appena conclusa, trovando finalmente quella continuità che tutti gli chiedevano. Non a caso il suo nome impazza sul calciomercato, con almeno tre top club europei intenzionati a entrare in possesso del suo cartellino.

Maldini e soci vogliono ‘blindarlo’ con un nuovo contratto, l’attuale scade nel 2024, ma al momento tutto è stand-by poiché in corso un cambio di società – Red Bird sta rilevando il pacchetto di maggioranza da Elliott – e le richieste del suo agente Jorge Mendes sono piuttosto elevate. Rumors parlano di una richiesta di ben 7 milioni di euro netti, a dispetto dell’attuale milione e mezzo circa… Insomma c’è chi non mette la mano sul fuoco sulla permanenza a Milano del classe ’99. Del resto su Leao hanno messo gli occhi società del calibro di Paris Saint-Germain (il nuovo Ds Campos fu quello che lo portò al Lille, in poche parole il suo scopritore), Real Madrid e Manchester City.

Gli inglesi potrebbero mettere sul piatto non una ma due offerte diverse, con contropartite annesse. Una da 55 milioni di euro con l’aggiunta di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano nei radar proprio del Milan oltre che della Juventus.

In scadenza nel 2023 e con uno stipendio di circa 5 milioni, l’ex Palmeiras vorrebbe cambiare aria considerato che l’arrivo di Haaland gli chiuderà ulteriore spazio. Ad oggi in pole per il 25enne c’è l’Arsenal.

Calciomercato Milan, 75 milioni e Gundogan per Leao

La seconda proposta dei ‘Citizens’ potrebbe essere da ben 75 milioni di euro più il cartellino di Gundogan. Il 31enne tedesco è in scadenza fra un anno come Gabriel Jesus e ugualmente dato in scadenza. Va detto che il Milan potrebbe rifiutare entrambe, specie la seconda. La sensazione è che solo un’offerta non troppo lontana dalla cifra della clausola, ovvero 150 milioni di euro, farebbe vacillare i rossoneri.