Il Milan pronto all’affondo: nuovo intrigo con la Juve

Il Milan continua a inseguire il difensore e sfrutta l’assist dell’Atalanta per l’assalto decisivo

Il Milan ha già in mente di riconfermarsi campione d’Italia anche nella prossima stagione, cercando di fare un percorso positivo anche in Europa. Paolo Maldini, infatti, sta studiando diverse strategie per rinforzare la rosa di Stefano Pioli.

I rossoneri hanno già definito l’acquisto di Divock Origi dal Liverpool per rinforzare il reparto offensivo. In difesa, invece, presto sarà il momento dell’addio di Alessio Romagnoli che sembra non avere i margini per un rinnovo. Il Milan, infatti, sta seguendo diversi difensori centrali per alzare il livello del reparto dalla prossima stagione e uno dei principali obiettivi è Merih Demiral dell’Atalanta.

Il Milan punta Demiral se l’Atalanta non lo riscatta

Il difensore turco ha disputato un’ottima stagione all’Atalanta, sotto la guida di Gian Piero Gasperini. La ‘Dea’ ha intenzione di riscattarlo dalla Juventus, con cui ha un contratto fino al 2024. L’Atalanta, però, qualora non esercitasse il diritto di riscatto, potrebbe favorire l’inserimento del Milan che vede nel classe ’98 turco un difensore di livello per completare il parco difensivo.

Il Milan continua a monitorare la situazione, in attesa di un ‘assist’ da parte dell’Atalanta, per affondare il colpo con la Juventus. Con circa 15-20 milioni di euro sul piatto i rossoneri potrebbero assicurarsi Demiral nella prossima stagione.