Decisione presa per Di Maria: c’è l’annuncio UFFICIALE

Ci sono gol importanti, gol decisivi, e gol che entrano di diritto nella storia del calcio. E non parliamo del gesto tecnico grazie al quale la palla ha gonfiato la rere, bensì del significato di quella stessa marcatura nella storia sportiva di un paese. Ecco, Angel di Maria, il 10 luglio del 2021, è entrato per sempre a far part della leggenda dell’Albiceleste, la Nazionale Argentina.

Con il gol messo a segno a Rio de Janeiro nella finale di Copa America contro il Brasile, ‘El Fideo’ ha regalato al suo paese una vittoria che mancava da 28 anni. Attualmente al quarto posto nella classifica all-time di giocatori con più presenze in Nazionale – siamo a quota 121 – l’oggetto del desiderio della Juve ha preso una decisone definitiva sul suo futuro.

Di Maria dice addio all’Argentina dopo il Mondiale in Qatar

Come riferito su Twitter dall’account Instant Foot, l’ormai ex giocatore del PSG ha deciso di dire addio alla rappresentativa del suo paese dopo la kermesse mondiale di Qatar 2022. Una decisione sicuramente meditata, sofferta, ma che pare irreversibile. Questo libera il giocatore, appetito fortemente da Allegri come prossima pedina per il fronte d’attacco, da fastidiosi viaggi transoceanici nel prossimo futuro. Un altro elemento che concorre all’interesse dei bianconeri per un calciatore il cui talento è fuori discussione.

OFFICIEL ! Angel Di Maria annonce qu’il prendra sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022 ! 🇦🇷 pic.twitter.com/wKduuhmqdg — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2022

Le trattative per trovare un accordo sull’ingaggio dell’argentino proseguono senza sosta. Appena tre giorni fa a Parigi c’è stato un nuovo summit fra gli emissari bianconeri e gli agenti del giocatore per definire l’operazione: i prossimi giorni saranno decisivi per un trasferimento alla Juve che ormai pare più che probabile.