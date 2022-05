Con Spalletti non ha spazio: dal Napoli si offre al Milan

Il calciomercato estivo entra nel vivo e dal Napoli un giocatore poco utilizzato da Spalletti potrebbe offrirsi al Milan

Il sogno scudetto per i tifosi del Napoli è svanito ben prima dell’ultima partita, però la stagione dei partenopei è stata comunque positiva. Infatti gli azzurri, al primo anno con Spalletti in panchina, sono riusciti a tornare in Champions League chiudendo il campionato al terzo posto.

Adesso il Napoli entra nel vivo della campagna acquisti estiva e un giocatore che con Spalletti ha giocato poco potrebbe decidere di cambiare aria. Dal Napoli potrebbe offrirsi al Milan, che nel suo ruolo avrebbe bisogno di rinforzi.

Calciomercato Milan, obiettivo esterno sinistro: si offre Politano

Stagione ormai terminata, ma gerarchie che continuano a pesare in chiave calciomercato estivo. Il Milan dopo aver vinto lo scudetto vorrà rinforzare la rosa di Pioli per alzare ulteriormente l’asticella. Precisamente i rossoneri sembrerebbero avere bisogno di rinforzi sulla fascia destra offensiva, dove Messias e Saelemaekers sembrerebbero non aver convinto a pieno.

Così dal Napoli a offrirsi al Milan potrebbe essere Matteo Politano. L’esterno del Napoli non è stato una prima scelta per Spalletti in questa stagione, anche se quando ha giocato ha spesso fatto bene, come testimoniato dai 5 gol e 7 assist stagionali. Così, per trovare maggiore spazio, Politano potrebbe offrirsi al Milan, dove potrebbe diventare una prima scelta almeno per Pioli.