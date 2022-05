Icardi in Serie A, nuova ipotesi di scambio

Possibile carta Icardi per il Paris Saint-Germain nel corso del prossimo calciomercato estivo. Tutti i dettagli

“È l’occhio di un allenatore. Al primo allenamento li ho visti, mi sono girato verso i miei collaboratori e ho detto loro: ‘Porca miseria” . Gli è scattato qualcosa… Ma succede coi giocatori giovani, di talento e con grande disponibilità”.

“E ho trovato veramente giocatori intelligenti, non permalosi. Io sono un rompi… Loro sono stati bravi a capire l’obiettivo. Li ho trovati cambiati dopo le vacanze. Probabilmente ne avevano bisogno per capire tante cose”. Dopo lo scudetto, Stefano Pioli si è espresso così sull’esplosione di Sandro Tonali e Rafael Leao, i due uomini più decisivi nel finale di stagione che ha portato il Milan alla conquista del campionato. È stato l’anno della loro definitiva consacrazione, e in vista del calciomercato estivo si parla già del possibile assalto dei top club. Anche Tonali, infatti, potrebbe presto tornare nel mirino di una big europea.

Calciomercato Milan, possibile assalto del PSG per Tonali

Prima di scegliere i rossoneri, il centrocampista ex Brescia è stato seguito e tentato anche dal Paris Saint-Germain. Il cuore ha detto Milan, ma il PSG potrebbe presto tornare alla carica per il talento classe 2000. In caso di assalto già in estate, sul piatto potrebbe finire il cartellino di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, in uscita da Parigi, è stato già accostato al club rossonero che è alla ricerca di un nuovo centravanti. Una sorta di ‘acconto’ per l’assalto a Sandro Tonali. Tuttavia, il centrocampista è assolutamente incedibile per la dirigenza del Milan che è inoltre alla ricerca di un altro profilo per l’attacco. Il possibile assalto del PSG è dunque destinato a fallire.