Muriel alla Juventus: ecco come si può chiudere l’affare

Intreccio di mercato tra Juventus e Atalanta: l’attaccante va a Torino per riscattare un big della ‘Dea’

Gli intrecci di mercato si fanno sempre più fitti, soprattutto tra le squadre di Serie A e tra le principali protagoniste c’è la Juventus.

I bianconeri sono a caccia di un erede degno di Paulo Dybala, che possa abbinare qualità a gol e personalità. Oltre ad Angel Di Maria, il nome caldo degli ultimi giorni è quello di Luis Muriel, in scadenza tra un anno con l’Atalanta e reduce da una stagione nettamente al di sotto della passata annata. Il colombiano è pronto al grande salto di qualità della sua carriera e la pista Juventus è concreta. L’Atalanta ha in mente un piano per guadagnare un big anche attraverso la cessione di Muriel.

L’Atalanta offre Muriel per coprire il riscatto di Demiral

L’Atalanta vuole a tutti i costi riscattare Merih Demiral, di proprietà propria della Juventus. Il difensore classe ’98 ha disputato un’ottima stagione con la maglia della ‘Dea’ e la squadra di Gasperini ha tutte le intenzioni di sborsare i 16 milioni di euro fissati per il riscatto.

Luis Muriel potrebbe essere proprio la carta per il riscatto del difensore turco. Un calciatore che nel corso della stagione è diventato sempre più importante per Gasperini e di cui l’Atalanta non intende privarsi.