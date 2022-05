La Juventus fa sul serio per Mane: è duello totale in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri è sulle tracce di Sadio Mane, attaccante in uscita dal Liverpool di Jurgen Klopp: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per programmare ed imbastire quella che sarà, o che almeno dovrebbe essere, la stagione del rilancio della Vecchia Signora dopo un’annata senza trofei che ha destato molte preoccupazioni in casa bianconera.

L’ultima delusione è arrivata l’undici maggio quando, allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus è stata battuta ai tempi supplementari dall’Inter di Simone Inzaghi, vero e proprio spauracchio dei ragazzi di Allegri in questa stagione. I bianconeri devono trovare gol e vivacità, caratteristiche che mancano particolarmente dopo la partenza nella scorsa estate di calciomercato di Cristiano Ronaldo. Non solo, al termine di questa stagione, Paulo Dybala ha chiuso la sua esperienza con la Vecchia Signora e i bianconeri sono a caccia di attaccanti che possano rinforzare al meglio il reparto offensivo.

Il nome molto caldo potrebbe essere quello di Sadio Mane, stella del calcio mondiale che è finita nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri. La bandiera del calcio senegalese, in questa stagione con la maglia dei Reds, ha messo a segno 16 gol in Premier League e 5 reti in Champions League. Un bilancio buono, ma non eccezionale per quelli che sono i suoi standard e dalla prossima estate sarà addio al Liverpool.

Calciomercato Juventus, Mane nel mirino: che sfida in Serie A

La Juventus, per arrivare a Sadio Mane, potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Numeri che potrebbero sbaragliare la concorrenza di un top club come il Bayern Monaco, che sembrerebbe disposto ad arrivare massimo a 30 milioni di euro. Attenzione però ad un altro club di Serie A: stiamo parlando del Milan di Stefano Pioli che, con Red Bird, potrebbe tentare un super colpo per fare il salto di qualità anche a livello europeo dopo la vittoria dello scudetto.