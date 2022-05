Il PSG lo riscatta, la Juve resta al palo: 40 milioni sul piatto

Uno degli obiettivi di mercato della Juve verrà riscattato dal PSG: la caccia all’erede di Alex Sandro subisce una brusca frenata

La casella dalla corsia di sinistra rappresenta certamente una delle aree di intervento del prossimo mercato della Juventus. Tra la caccia al nuovo bomber da affiancare a Dusan Vlahovic e la ricerca di un centrocampista top si inserisce infatti la necessità di rimepire il buco lasciato da Alex Sandro, papabile cessione della prossima estate. Il brasiliano sembra aver dato ormai il meglio di sè in maglia bianconera: urge l’arrivo di un volto nuovo in grado di dare vigore alla fascia.

Incassato il ‘no’ dell’Atletico Madrid per Renan Lodi, e svanita la pista Perisic che comunque sarebbe stato schierabile a sinistra solo in un centrocampo a cinque, lo staff tecnico bianconero ha rivolto il proprio sguardo a Parigi. Un giovane talento, in prestito al PSG nella stagione appena conclusa, sarebbe dovuto tornare alla base, in Portogallo, per poi conoscere il suo futuro nelle prossime settimane. La dirigenza dei transalpini non avrebbe però perso tempo nel contrattare il riscatto, peraltro previsto dagli accordi sottoscritti nella scorsa estate. 40 milioni. Tanto vale il gioiello recentemente convocato nella Nazionale maggiore.

Il PSG riscatta Nuno Mendes: addio Juve

Con 37 presenze stagionali in tutte le competizioni, di cui 27 in Ligue 1, Nuno Mendes si è affermato sul grande palcoscenico a soli 19 anni. Il classe 2002 ha vinto la concorrenza dei suoi più quotati compagni di reparto – leggi Juan Bernat e Layvin Kurzawa – imponendosi come scelta quasi fissa del tecnico Pochettino. I progressi del giovane portoghese non sono sfuggiti alla dirigenza bianconera. Peccato che se ne siano accorti anche gli omologhi parigini a casa propria.

Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese ‘A Bola’, molto vicino agli affari dello Sporting Lisbona – club proprietario del cartellino di Nuno Mendes -, il PSG avrebbe esercitato il diritto di riscatto fissato a 40 milioni. Il club di Al-Khealifi non si sarebbe lasciato dunque sfuggire l’occasione di confermare il giovane lusitano, una delle pedine dalle quali ripartire nella prossima stagione. Con buona pace della Juve. Che ora dovrà virare su altri obiettivi.