L’Inter ora trema: cambio in panchina e colpo immediato

L’Inter potrebbe tremare nel prossimo calciomercato estivo: rivoluzione in panchina e assalto al big nerazzurro come primo obiettivo

Delusione per il secondo posto in classifica, ma una stagione comunque positiva per l‘Inter, che ha conquistato due trofei: la Supercoppa italiana e la Coppa Italia. Adesso però l’obiettivo è tornare a vincere lo scudetto e migliorare le prestazioni in Europa.

Così anche la sessione di calciomercato estiva sarà fondamentale per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi. Proprio l’Inter però potrebbe doversi guardare dall’assalto di uno dei top club europei, che dopo aver cambiato allenatore potrebbe puntare uno dei big nerazzurri.

Calciomercato Inter, Thiago Motta al PSG: Skriniar il primo obiettivo

Ennesima rivoluzione in panchina per il PSG. Dopo un anno disastroso, Mauricio Pochettino sembrerebbe destinato a lasciare la panchina dei parigini. Secondo quanto riportato da ‘France Bleu Paris’, tra i candidati per la panchina del PSG ci sarebbe anche Thiago Motta.

Il tecnico potrebbe così lasciare lo Spezia per tornare a Parigi, dove ha militato da calciatore. La prima richiesta di Thiago Motta al club francese però potrebbe essere il difensore dell’Inter, Milan Skriniar. La colonna difensiva nerazzurra sarebbe valutata intorno ai 50-60 milioni di euro e potrebbe essere il primo obiettivo di Thiago Motta come allenatore del PSG. Dunque potrebbe tremare l’Inter, che davanti a un’offerta importante potrebbe cedere lo slovacco.