I due ex vogliono tornare: serve una maxi cessione per Juve e Inter

Juventus e Inter devono sacrificare un big per riaccogliere i due ex: il punto

Il calciomercato sta già regalando grandi novità, per ultimo il trasferimento di Ivan Perisic al Tottenham di Antonio Conte, ma tante altre operazioni sono in ballo e presto potrebbero entrare nel vivo.

Proprio in casa Inter ci sono tante situazioni in ballo sul fronte attacco, in particolare quella di Paulo Dybala che è seguito costantemente da Beppe Marotta. L’argentino al momento è concentrato sulla nazionale e sulla sfida di mercoledì contro l’Italia. Poi deciderà il suo futuro e l’Inter è molto più che una semplice possibilità. L’esperto di calciomercato Paolo Paganini ha sottolineato come la trattativa con la ‘Joya’ sia in stand-by, rimarcando anche la volontà di Romelu Lukaku di tornare a Milano. Allo stesso tempo ha battuto il punto sul fatto che per i nerazzurri sarà obbligatorio effettuare prima almeno una grande cessione e poi focalizzarsi sugli investimenti in entrata.

Juventus: Pogba vuole tornare, Di Maria in fase di stallo

Stesso discorso vale per la Juventus che continua a pensare ad Angel Di Maria per il dopo Dybala ma al momento la trattativa con l’argentino è, anche questa, in fase di stallo. Si muove qualcosa anche sul fronte Inghilterra per il clamoroso e suggestivo ritorno di Paul Pogba che vuole tornare a tutti i costi a Torino. I bianconeri dovranno prima pensare alle cessioni e tra gli indiziati principali ci sono Bernardeschi e Mckennie, ma anche Arthur e Rabiot.