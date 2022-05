Il Napoli studia l’affare col Barcellona: che beffa per la Juve

Il Napoli studia l’affare col Barcellona: due giocatori si allontanano dalla Juventus

Il Napoli ha salutato il suo capitano Lorenzo Insigne, pronto per una nuova avventura in America, al Toronto, ma presto potrebbe essere tempo di un altro addio.

La squadra di Luciano Spalletti ha già preso il primo rinforzo, Mathias Olivera, terzino uruguaiano in arrivo dal Getafe. Per un giocatore che arriva potrebbe esserci un altro giocatore che parte e in questo caso l’indiziato numero uno è Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale senegalese piace a mezza Europa e ovviamente alle big di Serie A, in particolare alla Juventus. Proprio i bianconeri rischiano di rimanere beffati non solo per Koulibaly ma anche per un centrocampista, visto l’asse di mercato tra Napoli e Barcellona.

Koulibaly al Barcellona: contropartita che beffa la Juve

I blaugrana sono a caccia di un difensore centrale di prima fascia e avevano sondato il terreno anche per De Ligt. Koulibaly, ad un anno dalla scadenza del contratto, ha una valutazione di circa 35 milioni di euro e il Napoli ha capito che se non lo venderà questa estate, il rischio di perderlo a costo zero tra un anno sarà molto alto. L’affare che potrebbe prendere forma, secondo quanto riportato da ‘Sport’, riguarda un possibile scambio tra Napoli e Barcellona. La squadra catalana offrirebbe agli azzurri il cartellino di Miralem Pjanic, giocatore molto gradito a Spalletti ma anche ad Allegri che lo rivorrebbe alla Juve. Il bosniaco è tornato al Barça dopo il prestito al Besiktas e non ha mai nascosto la voglia di tornare a giocare in Serie A.

La prossima settimana sarebbe previsto un incontro tra l’agente dei due calciatori, Fali Ramadani e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che qualche giorno fa è stato chiaro, sottolineando che se Koulibaly vorrà andar via non verrà trattenuto. Un affare, quello col Barcellona che manderebbe fuori gioco la Juventus per entrambi gli obiettivi.