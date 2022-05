Ritorno pazzesco e data per la firma: colpo di scena Milan

Le ultime voci riguardanti il calciomercato del Milan parlano di un possibile ritorno in futuro: c’è la data per la firma, colpo di scena

Dopo lo Scudetto, è il turno del calciomercato. Messo in bacheca il principale trofeo nazionale numero diciannove della storia, è ora compito del Milan guardare oltre. L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi, continuando ad alzare l’asticella e provando a raggiungere traguarsi ancora più prestigiosi. Affinché ciò avvenga, però, è fondamentale il supporto della campagna acquisti.

In tal senso, la dirigenza capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara è al lavoro da tempo per regalare a mister Stefano Pioli i giusti rinforzi. Ma il ‘Diavolo’ dovrà fare molta attenzione pure al fronte uscite, a maggior ragione col trionfo di quest’anno. I pezzi pregiati della squadra hanno messo in mostra tutte le loro qualità fuori dal comune, che non sono sfuggite ovviamente ai top club europei. Non a caso, l’ex terzino del Chelsea, Scott Mint, ha consigliato ai ‘Blues’ di riportare a Stamford Bridge Fikayo Tomori. “Penso che sarebbe superbo – ha dichiarato Mint a ‘Kick Off’ su ‘talkSPORT’ -. Gli darei un altro anno, per poi riportarlo indietro. Se fossi in lui mi godrei l’esperienza straniera il più a lungo possibile, perché poi potrebbe non ricapitarmi più. Specialmente se potessi tornare in un club come il Chelsea e rimanerci“.

Calciomercato Milan, suggestione Tomori-Chelsea nel 2023

Mint, dunque, non disdegnerebbe affatto un ritorno di Tomori in quel di Londra nel 2023. I ‘Blues’, dal canto loro, perderanno a breve Rudiger e Christensen, mentre l’anno prossimo scadrà l’accordo del 37enne Thiago Silva. Ecco che i londinesi di Tuchel, passati da poco nelle mani del nuovo proprietario Todd Boehly, potrebbero seriamente prendere in considerazione un ritorno del centrale inglese, riscattato dai lombardi lo scorso luglio per una cifra sui 28 milioni di euro. Ma è bene sottolineare che il Milan, in caso di approccio reale del Chelsea, sparerebbe altissimo (almeno 60 milioni di euro), poiché il club di Via Aldo Rossi non ha la minima intenzione di privarsi della figura principale della propria retroguardia.