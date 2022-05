Esubero da Conte, occasione per il Milan: Maldini punta il trequartista

Uno ‘scarto’ di Antonio Conte può diventare una possibilità per il Milan sulla trequarti, ma la concorrenza è agguerrita

Tra le spese meno fruttuose del Tottenham in questi anni c’è sicuramente Giovani Lo Celso. Comprato per circa 50 milioni dal Betis, l’argentino in Premier non ha mai convinto pienamente, migrando poi al Villarreal dove ha trovato la quadra, tornando ad esprimersi ad altissimi livelli.

Con Unay Emery quest’anno si è alternato tra la posizione di seconda punta e di esterno destro, svolgendo prettamente i compiti del rifinitore. Tatticamente potrebbe essere un giocatore ideale per il Milan, che proprio in quei due ruoli vuole fare il salto di qualità.

Per il prezzo, inoltre, Lo Celso rappresenterebbe un’opportunità da non sottovalutare. Il Tottenham lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra decisamente inferiore a quanto investito solo qualche stagione fa.

Il l Milan è alla finestra per Lo Celso, ma c’è concorrenza

L’apprezzamento dei rossoneri, però, può non essere sufficiente per vedere Lo Celso in Serie A. Stando a quanto riporta ‘Don Balon’ il classe ’96 pare voler tornare al Villarreal, questa volta per restarci definitivamente.

Il ‘submarino amarillo’ è pronto a sborsare immediatamente quanto richiesto dagli Spurs e da Antonio Conte per riavere tra le proprie fila il talento di Rosario. Il calciatore stesso, inoltre, ha trovato un ambiente ideale per lui e difficilmente se ci saranno le condizioni vorrà andarsene.

Trattativa decisamente in salita quindi per il Milan. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno marini maggiori, ma tutto fa pensare che Lo Celso tornerà nuovamente al Villarreal nella prossima stagione.