Milan, nuovo colpaccio: fissato il prezzo, c’è l’accordo

Il Milan a caccia di un grande acquisto, buone notizie per i rossoneri: intesa e prezzo fissato, affare possibile

Dopo lo scudetto, la prossima missione, per il Milan, è essere maggiormente competitivo in Europa. Ecco perché il club rossonero è già attivissimo sul mercato per mettere a segno colpi importanti per cercare di fare meglio in Champions nella prossima stagione.

Diverse le piste battute dal club rossonero, mentre sullo sfondo avanzano le trattative per la cessione della società. Bloccato Origi, a breve potrebbe arrivare la svolta per Botman. E non è finita: a centrocampo piace sempre Renato Sanches. Pur senza spese folli, per il Diavolo può essere davvero un mercato grandi firme. Che potrebbero riguardare anche il reparto offensivo, dove per la compagine di Pioli occorrerà alzare l’asticella della qualità. Per un colpo in attacco, in particolare, arrivano buone notizie che potrebbero portare, nei prossimi giorni, a una accelerazione.

Milan, Asensio è più vicino: il patto con il Real Madrid

A Madrid, infatti, va verso i titoli di coda l’avventura di Marco Asensio. Il fantasista, in scadenza di contratto nel 2023, lascerà con ogni probabilità i Blancos. Tra il giocatore e Florentino Perez è stata trovata una intesa di massima, stando a quanto riporta ‘Diariogol’: il prezzo di uscita sarebbe stato fissato in 30 milioni di euro. Non i 50-60 milioni che chiedeva tempo fa il presidente madridista, ma nemmeno i 20 milioni che chiedeva l’entourage del talento spagnolo. Si tratterebbe comunque di un buon compromesso, che permetterebbe di sbloccare trattative che potevano arenarsi, visto il possibile elevato costo del cartellino, sulle successive richieste relative all’ingaggio. Maggiori margini di manovra dunque per il Milan, che continua a essere in pole sulle altre concorrenti (Tottenham, Arsenal) e che adesso può provare a chiudere, una volta trovato l’accordo con il giocatore sullo stipendio da percepire.