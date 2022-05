Modric alla Juventus, dalla Spagna sicuri: “Accordo trovato”

Il calciomercato della Juventus prende forma e tra i sogni dei bianconeri c’è Modric: svolta inattesa per il croato

Non è un mistero che la stagione che si è appena conclusa sia una delle più negative nella storia recente della Juventus. Massimiliano Allegri lo sa ed è per questo che attende con ansia diversi rinforzi per rimpolpare una rosa che, durante quest’anno, ha mostrato non poche lacune. Era da dieci anni che la ‘Vecchia Signora’ non viveva una stagione senza trofei: i piani della Juventus prevedono che ciò non accada più.

La sessione estiva di calciomercato può quindi rappresentare il palcoscenico ideale per portare a Torino più di un top player. Dall’erede di Chiellini a quello di Dybala, il grande sogno bianconero resta sempre quello che porta a Luka Modric. Il croato, in scadenza tra un mese con il Real Madrid e fresco vincitore della Champions League, è pronto a firmare un nuovo contratto.

Modric pronto a firmare: la rivelazione

Secondo quanto riferito dal quotidiano iberico ‘Marca’, il futuro di Luka Modric è stato in questi giorni definito ufficiosamente. Manca solo la firma ma il campione croato, Pallone d’Oro nel 2018, firmerà per un altro anno con il club di Florentino Perez. Il centrocampista vivrà quindi l’undicesima stagione con la maglia del Real Madrid.

L’accordo è stato trovato dopo un solo incontro tra l’entourage ed i vertici dei ‘Blancos’. In questa stagione memorabile per le ‘Merengues’, il 36enne ha collezionato 45 presenze complessive, con 3 gol all’attivo e ben 12 assist vincenti.

Numeri che hanno convinto il presidente Perez a tenersi stretto Modric almeno per un’altra annata che, a Madrid, sperano possa essere da incorniciare come quella appena conclusa.