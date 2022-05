Juve, ora o mai più: niente Pogba, nuovo assalto al top player campione di tutto

La Juventus continua a monitorare le varie opzioni per il centrocampo. Tra queste spunta anche un vecchio pallino

Continua il toto nomi per il centrocampo della Juventus. Non solo elementi di grande qualità come i vari Pogba e Milinkovic-Savic. Tra le alternative si annoverano anche calciatori con caratteristiche diverse, più portati alla rottura che alla rifinitura.

Tra questi è rispuntato il nome di Ngolo Kanté. Il franco maliano è in scadenza nel 2023 e pian piano sta perdendo posizioni nelle gerarchie di Tuchel. Il suo ruolo da imprescindibile non è più lo stesso e a confermarlo sono i numeri: 26 le presenze totali in Premier League (dovute anche a qualche infortunio), di cui 21 da titolare.

A 31 anni, dopo aver vinto qualsiasi trofeo possibile, Kanté potrebbe necessitare anche di stimoli diversi, magari allontanandosi proprio dall’Inghilterra. L’interesse della Juventus non è mai scemato in questi anni e l’ipotesi di un affare con il Chelsea non è da escludere completamente, specialmente se Pogba dovesse saltare.

Kante, torna la suggestione Juventus: una pedina può essere fondamentale

C’è da sottolineare anche che i Blues hanno messo gli occhi da qualche tempo su Adrien Rabiot. La fisictà del francese potrebbe servire molto nella mediana di Tuchel e una sua cessione non verrebbe di certo bloccata dalla Juventus.

Potrebbe quindi così nascere una sorte di mini-asse tra le due compagini che farebbe fare due viaggi in direzione opposta a Kanté e Rabiot. Ciò che però potrebbe frenare i bianconeri è l’esoso ingaggio dell’ex Leicester, che si aggira intorno ai 15 milioni netti. Con un suo sforzo e con gli aiuti del Decreto Crescita la situazione è risolvibile, ma servirà incastrare diverse cose.

Vedremo nelle prossime settimane, specialmente se i primi obiettivi dovessero sfumare, quanto la pista Kanté possa effettivamente prendere piede nel calciomercato estivo.