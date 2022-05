Conte può tornare in Serie A: l’ultimo indizio

Antonio Conte può tornare in Serie A e arriva un indizio importante sul possibile ritorno

La Juventus si prepara ad una mini rivoluzione in questo calciomercato estivo che partirà proprio dal sostituto di Paulo Dybala. I bianconeri sono a caccia di un numero dieci ma non solo.

La société bianconera è anche a caccia di un difensore centrale per sostituire Chiellini ma anche di un terzino sinistro e di un centrocampista. Per la corsia di sinistra la pista calda era quella che portava a Perisic che, però, ha scelto il Tottenham. A centrocampo rimane vivo il sogno Paul Pogba ma al momento l’operazione è piuttosto complessa visto l’interesse di molti top club europei. Intanto secondo i bookmaker è ancora viva la possibilità di un nuovo allenatore sulla panchina della Juventus.

I bookmakers quotano Conte ma è quasi fatta per la permanenza al Tottenham

I bookmaker hanno ripreso a quotare Antonio Conte alla Juventus. Al momento la quota è 5.00 ma presto potrebbe andare in fumo, in quanto il tecnico ex Inter avrebbe scelto di proseguire con il Tottenham, dopo la grande rincorsa in Premier che ha portato alla conquista del quarto posto e dell’accesso alla prossima Champions League.

Antonio Conte a breve avrà anche in squadra Ivan Perisic dopo averlo allenato durante gli anni all’Inter. Il colpo del Tottenham sarà la spinta in più per la permanenza del tecnico leccese e di conseguenza è ormai quasi certa la permanenza di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.