All in per Lautaro Martinez: l’Inter trema con la maxi offerta

La big punta tutto su Lautaro Martinez ed è pronta ad un’offerta che può far tremare l’Inter

L’Inter sta per dire addio ad uno dei suoi calciatore di maggiore importanza. Come già accaduto lo scorso anno con le cessioni di Lukaku e Hakimi, a breve lascerà Milano anche Ivan Perisic.

Dopo una stagione straordinaria il croato avrebbe deciso di raggiungere Antonio Conte al Tottenham. Oltre il danno la beffa perché l’Inter perderà Perisic a parametro zero e dovrà fare almeno un’altra cessione importante per incassare una cifra adeguata in termini di bilancio. Uno dei primi indiziati a partire sembra essere Alessandro Bastoni che ha diverse richieste dalla Premier League ma le big non mollano la presa per Lautaro Martinez, ancor di più dopo l’ultima stagione, la migliore della sua carriera, da 25 gol stagionali.

Il Barcellona torna su Lautaro: doppia contropartita con l’ex Juve

Su Lautaro Martinez è sempre forte l’interesse del Barcellona che sembra la candidata principale a poter convincere l’argentino. Da tempo ormai i blaugrana inseguono ‘Il Toro’ e non potendosi permettere di investire la cifra richiesta dai nerazzurri di 75-80 milioni di euro, avrebbero pensato ad una proposta molto allettante per l’Inter.

Il Barcellona potrebbe offrire alla squadra di Simone Inzaghi due profili di grande valore: si tratta di Miralem Pjanic (reduce dal prestito al Besiktas) e Memphis Depay, due calciatori che farebbero gola all’Inter, con l’aggiunta di 20 milioni di euro cash. Una super proposta che potrebbe far vacillare l’Inter, anche se Lautaro Martinez è uno dei perni della squadra e la società non intende privarsene a meno di proposte irrinunciabili.