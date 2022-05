CMWEB | Kouamé-Gollini, i come e i perché dell’idea di scambio tra Fiorentina e Atalanta

Sull’asse Fiorentina-Atalanta si lavora ad uno scambio che accontenterebbe le esigenze di entrambi i club: ecco il possibile affare

L’operazione è molto più di una idea nata sull’asse Bergamo-Firenze: da una parte c’è un portiere che rientra all’Atalanta dal Tottenham senza aver praticamente visto mai la porta, dall’altra un attaccante che rifà base a Firenze, dove arrivò due anni fa, dopo una esperienza tutto sommato positiva all’Anderlecht. Pierluigi Gollini e Christian Kouamé sono i protagonisti di uno scambio che Atalanta e Fiorentina stanno provando a chiudere per rispondere a esigenze diverse che rendono funzionale questa operazione.

La Fiorentina ha l’esigenza del portiere, ha puntato Guglielmo Vicario che il Cagliari ha prestato all‘Empoli nella stagione appena conclusa. Ma quella di Gollini è una idea che andrebbe assolutamente a genio alla dirigenza viola e al tecnico Italiano. L’Atalanta ha come obiettivo quello di ringiovanire in attacco e quella di Kouamé è una pista che risponderebbe in modo del tutto congeniale a questa esigenza.

Scambio Kouamé-Gollini, la volontà dei giocatori

E i giocatori? I due trasferimenti sicuramente gioverebbero in questo specifico momento della carriera. Gollini a 27 anni ha l’assoluta esigenza di ricostruirsi un percorso personale virtuoso: ai tempi del Verona era considerato un portiere di grande prospettiva, non gli era andata già benissimo in Inghilterra nella prima esperienza, quella in Championship con l’Aston Villa e le sue 20 presenze, poi l’Atalanta per quattro anni e mezzo dando conferma dei buoni segnali e delle attese e una sorta di eclissi londinese: tra coppe nazionali e il flop della Conference solo 10 presenze per lui.

Kouamé è in una sorta di posizione analoga, anche se l’ultima stagione è stata meno ombrosa per lui: a dicembre farà 25 anni, l’attaccante esploso al Cittadella sei anni fa è passato per l’esperienza al Genoa e per i 9 gol in 49 partite un anno e mezzo di serie A. Firenze doveva essere il trampolino di lancio ed è stata invece la piazza in cui l’attaccante ivoriano si è smarrito realizzando solo 2 gol in campionato nel successivo anno e mezzo sempre nella massima serie. Ad agosto il prestito all’Anderlecht ed è arrivata la stagione in cui Kouamé è riuscito a segnare di più dopo i 13 gol in B con il Cittadella del 2017-2018: in Belgio l’ivoriano a fatto centro 8 volte.

I due giocatori sono tornati alle rispettive basi e adesso aspettano solo l’ok per tuffarsi nelle rispettive nuove avventure. Ma intanto si continua a lavorare tra Atalanta e Fiorentina per trovare la quadra con i numeri allo scambio che è decollato nell’ultima settimana.

Giorgio Alesse