Tra Inter e Juventus ‘gode’ Conte: ecco cosa succede

Tra Inter e Juventus potrebbe inserirsi anche il Tottenham: Conte pronto a beffare le sue due ex squadre e a mettere a segno il colpo

Il calciomercato estivo sta per aprire ufficialmente, ma è come se lo fosse già. Infatti le squadre sono già al lavoro per strappare i sì decisivi per rinforzare le proprie rose. Tra i colpi più imminenti ovviamente ci sono quelli a parametro zero, con diversi giocatori che a giugno vedranno scadere il loro contratto con i rispettivi club.

Questo è anche il caso di Ivan Perisic. Tra un mese il contratto con l’Inter scadrà e ancora adesso il rinnovo non è arrivato. La Juventus continua a osservare con interesse la situazione insieme al Chelsea. Ma a beffare tutti potrebbe essere Antonio Conte e il Tottenham.

Calciomercato Inter, Conte si inserisce: biennale per Perisic

Il futuro di Ivan Perisic è ancora tutto da decidere. Il contratto con l’Inter è ormai in scadenza e più passa il tempo e più diventa difficile che il croato indosserà la maglia nerazzurra il prossimo anno. Anche la Juventus e il Chelsea sono sulle sue tracce, ma a inserirsi è Antonio Conte.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Indipendent’, il Tottenham sarebbe pronto a offrire un contratto biennale a Perisic, anticipando così Inter, Juventus e Chelsea. Dunque dopo un anno dall’addio all’Inter, Antonio Conte torna a guardare tra i nerazzurri per rinforzare gli ‘Spurs’.