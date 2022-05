Erede Chiellini: la Juve prova il colpo in Serie A

Chiellini ha detto addio alla Juventus dopo diciassette stagioni. Il 37enne chiuderà la carriera negli Stati Uniti

Non si hanno certezze circa l’erede di Giorgio Chiellini, sì invece sul futuro del 37enne che ha detto addio alla Juventus dopo diciassette stagione. Il difensore chiuderà la carriera nella Major League soccer, a meno di sorprese con la maglia dei Los Angeles Fc.

Tornando sull’erede del classe ’84, che potrebbe poi entrare nella dirigenza, il nome più caldo rimane sempre quello di Gabriel, brasiliano in forza all’Arsenal che ha clamorosamente fallito la qualificazione alla prossima Champions. I bianconeri lavorano a una operazione con dentro il connazionale Arthur, da mesi obiettivo di Arteta. Parentesi importante: la partenza del brasiliano, a titolo definitivo o meno, consentirebbe a Cherubini e soci di accelerare fronte Jorginho, il primo obiettivo per la cabina di regia. L’affare col Chelsea è alla portata, anche perché il naturalizzato italiano ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Ne sapremo di più non appena si insedierà davvero la nuova proprietà, meglio ancora la nuova dirigenza ‘Blues’.

Gabriel è comunque tutt’altro che scontato, ecco perchè i bianconeri guardano pure altrove. Un altro nome che attrae molto, stando perlomeno alle ultime indiscrezioni di calciomercato, è quello di Igor autore di una super stagione con la maglia della Fiorentina. Pure lui è brasiliano, giovane (classe ’98) e ovviamente mancino.

Calciomercato Juventus, 30 milioni per Igor

La società targata Exor potrebbe presentare un’offerta da 10 milioni di euro più Luca Pellegrini per il cartellino di Igor, che piace ad altri club di Serie A e ha un contratto fino al 2024. Complici i pessimi rapporti con Commisso a causa di quanto accaduto con Vlahovic (di nuovo ‘attaccato’ l’altro giorno), nonché la grande crescita del ragazzo emerso con la Spal, i viola probabilmente rispedirebbero al mittente questa eventuale proposta. La richiesta per Igor potrebbe essere di circa 30 milioni di euro, senza contropartite.