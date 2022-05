de Ligt al Bayern Monaco: la Juve ha già deciso

Il calciomercato della Juventus ruoterà intorno al futuro di de Ligt: arriva la proposta dal Bayern Monaco

La stagione della Juventus si è conclusa con la sconfitta di Firenze e senza alcun nuovo trofeo in bacheca. Uno scenario che di certo, in quel di Torino, ci si auspica non rivedere anche l’anno prossimo. L’intenzione della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è quindi quella di tornare a lottare, ai vertici, sia in Italia che in Europa. Ed in tal senso, la sessione estiva di calciomercato che riaprirà i battenti ufficialmente nei prossimi giorni può regalare non poche sorprese alla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dagli addii di Chiellini e Dybala passando per il ritorno di Pogba, che pare sempre più vicino a concretizzarsi, i fari sono puntati anche sul futuro di Matthijs de Ligt. Pedina imprescindibile nella linea difensiva bianconera, l’olandese è stato più volte accostato a diverse grandi società.

Juve-Bayern: scambio due per uno per de Ligt

Il Bayern Monaco, nello specifico, avrebbe già in mente una ricca offerta per il cartellino dell’ex capitano dell’Ajax. Come detto, il club bavarese avrebbe intenzione di farsi avanti per de Ligt, valutato dalla Juventus non meno di 70-80 milioni di euro. La società tedesca metterebbe sul piatto ben due pedine per convincere i bianconeri a lasciar partire de Ligt. La prima è Dayot Upamecano che nello scacchiere tattico di Allegri prenderebbe proprio il posto dell’olandese.

Il 23enne di Evreux viene valutato circa 40 milioni. La dirigenza tedesca avanzerebbe anche il cartellino di Benjamin Pavard, che rinforzerebbe non poco la corsia di destra della squadra di Allegri: il cartellino dell’ex Stoccarda è stimato in 30 milioni. Un’offerta molto ricca, dunque, per la quale la Juventus ha già pronta una risposta.

No, grazie.Matthijs de Ligt non partirà, non a queste condizioni, non in direzione Bundesliga.