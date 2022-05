La Juventus scambia Arthur: è lui la pedina per il grande colpo

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere sul piatto il profilo di Arthur per arrivare a Raphael Guerreiro, terzino sinistro in forza al Borussia Dortmund

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta ad una grande ristrutturazione in vista della prossima estate di calciomercato.

I bianconeri, reduci da una stagione pessima dal punto di vista, sono almeno riusciti a qualificarsi alla prossima fase a gironi di Champions League e pronti, nelle settimane che stanno arrivando, a consegnare al tecnico livornese un organico radicalmente cambiato e adatto a tutte le grandi competizioni del calcio italiano ed europeo. Molte sono le zone di campo nelle quali la Vecchia Signora dovrà andare ad operare. A centrocampo il super obiettivo risponde al nome di Paul Pogba, stella del Manchester United in scadenza di contratto e giocatore che, soprattutto nella sua prima esperienza in maglia Juventus, ha messo in mostra tutte le sue qualità e doti di centrocampista di livello assoluto.

Inoltre c’è un attacco da aggiustare visti i dubbi sul riscatto di Alvaro Morata e l’addio, a parametro zero, di Paulo Dybala, nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi. Non solo però, anche in difesa la Juventus dovrà fare molto e sulla fascia sinistra potrebbe mettere nel mirino il profilo di Raphael Guerreiro, laterale difensivo del Borussia Dortmund in scadenza di contratto nel 2023.

Calciomercato Juventus, Guerreiro nel mirino: occhio allo scambio

Per convincere il Borussia Dortmund a privarsi di Guerreiro, titolare anche nella nazionale portoghese capitanata dal grande ex della Vecchia Signora Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe offrire alla società della Ruhr il profilo di Arthur, centrocampista arrivato dal Barcellona che non è mai davvero riuscito ad esprimersi con la casacca bianconera. L’idea è quella di uno scambio secco che il Dortmund dovrà valutare anche considerando l’ingaggio del brasiliano e, allo stesso tempo, la situazione contrattuale del suo laterale sinistro.