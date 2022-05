Koulibaly alla Juventus: due contropartite più cash per convincere De Laurentiis

La Juventus è in prima fila per Kalidou Koulibaly. Ecco il possibile affare col Napoli: tutte le cifre e i dettagli

Sta tenendo banco in casa Napoli la situazione legata al futuro di Kalidou Koulibaly.

Negli scorsi giorni il presidente De Laurentiis si è espresso così: “Koulibaly è un simbolo del Napoli, se non vuole più esserlo deve deciderlo lui. Noi vogliamo che resti, ma non posso obbligare nessuno. Ognuno ha la propria dignità e delle proprie esigenze. Io rispetto chiunque, l’unico che ho obbligato a restare è stato Mazzarri. Dopo due anni mi disse che voleva andare via, ma alla fine è rimasto e abbiamo fatto bene”. Le voci si fanno sempre più insistenti e, oltre al Barcellona, in prima fila per il forte centrale senegalese ci sarebbe la Juventus di Massimiliano Allegri. Possibile un nuovo colpo ‘alla Higuain‘ per i bianconeri.

Calciomercato Juve, contropartite per arrivare a Koulibaly

Il difensore è in scadenza di contratto nel 2023 e, in caso di mancato rinnovo col Napoli, sarà ceduto in questa sessione di calciomercato estivo. La valutazione di De Laurentiis è comunque alta, di almeno 40 milioni di euro, e in caso di assalto la Juventus potrebbe così tentare l’inserimento di contropartite tecniche gradite a Luciano Spalletti. Sul piatto potrebbero finire Federico Gatti, di rientro da Frosinone, e Nicolò Rovella. L’ormai ex Genoa, infatti, potrebbe essere chiuso dalla promozione di Miretti e dalla conferma di Fagioli. Entrambi sono valutati circa 10-15 milioni di euro e andrebbero ad abbassare notevolmente l’eventuale conguaglio economico per Koulibaly. Staremo a vedere.