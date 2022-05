Doppio tradimento e uno scambio: triplo bomber per sostituire Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic si è recentemente operato per risolvere i suoi problemi al ginocchio con prognosi da ben 7/8 mesi. Stop lunghissimo che potrebbe far riflettere il Milan su un altro bomber d’esperienza

Non ha perso tempo Zlatan Ibrahimovic, che ieri si è prontamente operato per risolvere le problematiche al ginocchio sinistro che lo hanno falcidiato per tutto l’arco della stagione. Operazione che però allontanerà il gigante di Malmoe per molto tempo dai campi di gioco in virtù di una prognosi di ben 7/8 mesi. Un periodo piuttosto lungo se messo in relazione in particolare alla carta d’identità dello stesso Ibra che il prossimo ottobre compirà ben 41 anni. Ciononostante l’attaccante rossonero ha tutte le intenzioni di non arrendersi e continuare la sua carriera, col Milan nel futuro.

Al netto di un possibile accordo di rinnovo a gettone per Ibrahimovic, la prossima stagione si prospetta impegnativa e densa di partite ravvicinate a causa anche della sosta dovuta al Mondiale in Qatar. Sarà quindi fondamentale partire preparati e servirà l’apporto di almeno un’altra prima punta di livello ed esperienza sin da subito, ben prima del possibile rientro dello svedese.

Calciomercato Milan, lunghissimo lo stop di Ibrahimovic: da Icardi a Zapata, idee per i sostituti

Al netto di Origi il Milan potrebbe quindi guardarsi intorno per potenziare l’attacco con un altro centravanti di grande esperienza e respiro internazionale. Tre nomi per motivi differenti potrebbero stuzzicare Maldini e soci a partire da Mauro Icardi, ormai al capolinea della sua avventura al Paris Saint Germain tra panchine e tanti infortuni. L’argentino ex Inter spesso è stato accostato ad un rientro in Italia ed in particolare al Milan, con buona pace dei suoi ex tifosi. In questo caso però i rossoneri potrebbero prendere in considerazione solo un affare in prestito alla luce degli alti costi.

Chi potrebbe essere un’idea a costo zero è invece Edinson Cavani, che vorrebbe tornare in Italia dopo l’addio al Manchester United. Napoli e Salernitana sono state accostate e in questo caso ci sarebbe da pagare solo l’ingaggio per un centravanti di scorta che si sposerebbe con la linea intrapresa con Ibra e Giroud. Potrebbe chiudere il quadro invece Duvan Zapata che è apparso in calo dopo l’infortunio e che potrebbe voler giocare la Champions dopo la totale mancata qualificazione alle coppe dell’Atalanta. Per provare ad abbassare le pretese dei bergamaschi potrebbe anche essere inserito un nome come Pobega. Ibra si è appena operato, e l’eventuale toto-centravanti è solo agli albori.