Guardiola lo molla, Arteta lo prende: affare per Juve e Inter

Un giocatore in uscita dal Manchester City potrebbe accasarsi all’Arsenal di Arteta: si schiude una buona opportunità per Juve e Inter

Con l’arrivo di Erling Haaland – il grande colpo che il Manchester City si è assicurato in anticipo sulla concorrenza – si fa veramente affollato il reparto offensivo dei Citizens. Proprio quando finalmente, negli ultimi mesi, Guardiola gli aveva affidato una maglia da titolare, Gabriel Jesus è pronto a dire addio. Troppa la concorrenza, e stringente la necessità per il City di rientare della spesa per il bomber norvegese, per resistere alle avances degli altri club per il brasiliano.

Già accostato anche al Milan per un possibile scambio – con soldi – per Rafael Leao, l’attaccante verdeoro semvra destinato all’Arsenal dell”amico’ Arteta. Il problema del sovraffollamento offensivo passerebbe allora al club londinese, che potrebbe decidere di mettere su mercato un giocatore già ambìto da Juve e Inter.

Gabriel Jesus all’Arsenal libera Lacazette: occasione per Juve e Inter

L’eventuale arrivo di Gabriel Jesus libererebbe Lacazette, il centravanti dei Gunners in scadenza di contratto con una clausola di riscatto a favore dell’Arsenal pari a 60 milioni. Con l’accordo economico tra le parti ancora lontano, Arteta lascerebbe il suo attaccante libero di accasarsi altrove. Un’ottima occasione per Juventus ed Inter, che potrebbero darsi battaglia per il giocatore senza dover pagare il costo del cartellino.