Affare ‘alla Vlahovic’: blitz Juve in casa Inter

La Juventus sarà grande protagonista anche dell’imminente calciomercato estivo. Pogba e Di Maria i colpi più vicini

La Juventus vuole tornare la regina della Serie A, un obiettivo che può raggiungere tornando a investire sul calciomercato. In tal senso le premesse sono buone: vicini infatti due colpi a zero, il grande ex Paul Pogba e Angel Di Maria.

Naturalmente la campagna acquisti non potrà fermarsi agli arrivi del francese e dell’argentino. La rosa di Allegri ha bisogno di un restyling importante un po’ in tutti i reparti, partendo dal centrocampo fino alla difesa che perderà capitan Chiellini. Difficilissimo trovare un sostituto alla sua altezza, a meno che Agnelli e soci decidano di mettere in atto una operazione stile Vlahovic. Giovane, italiano, di piede mancino e dalle prospettive straordinarie, in più già un vincente: l’erede perfetto di Chiellini, il quale non a caso ne ha parlato benissimo proprio di recente in qualità di suo successore in Nazionale, potrebbe solo essere Alessandro Bastoni.

Come noto l’Inter è chiamata a un altro ‘sacrificio’ sul mercato, con il difensore classe ’99 che al momento appare il principale indiziato. Sulle sue tracce tre big della Premier, il Tottenham di Antonio Conte, il Manchester City di Guardiola e lo United di ten Hag. Ma attenzione, appunto, a un ‘folle’ tentativo da parte della Juve.

Calciomercato Inter, 60 milioni per Bastoni: la possibile offerta della Juve

L’Inter avrebbe fissato a 60 milioni la base d’asta per Bastoni. Cherubini e soci, che ricordiamo già parlano con Tinti, agente del 23enne di Casalmaggiore per l’altro suo assistito Raspadori, potrebbero mettere sul piatto 50 milioni di euro cash più sui 10 milioni di bonus. Ovviamente l’operazione sarebbe complicatissima, l’Inter non è certo predisposta a rinforzare l’acerrima rivale e lo stesso calciatore, legatissimo ai colori nerazzurri, potrebbe non accettare il passaggio a ‘La Vecchia Signora’.