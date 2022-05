De Ligt addio, la Juve si consola con due big: Inter nei guai

La dirigenza bianconera è pronta a sacrificare de Ligt per mettere a segno un doppio colpo in difesa: l’Inter trema al solo pensiero

Sono ormai settimane, anzi mesi, che le indiscrezioni di mercato su Matthijs de Ligt occupano le cronache di qualunque portale o periodico che tratti di calciomercato. Dal Chelsea al Barcellona passando per il Manchester United, tutti vogliono il difensore olandese, che presumibilmente l’anno prossimo sarebbe un titolarissimo nello schieramento difensivo bianconero.

Già, sarebbe. Usiamo il condizionale non a caso. Perchè, in ottica di fare cassa per poi reinvestire parte dei proventi in qualche grande colpo per l’attacco, la dirigenza bianconera sembra intenzionata a cedere sul discorso della cessione del giocatore. Il ‘sacrificio’, del resto, è stato già messo in preventivo da Cherubini ed Arrivabene. Che però hanno in canna un doppio colpo che mettererebbe in ginochhio l’Inter.

Perdi uno, prendi due: la Juve all’assalto di Bremer e Skriniar

La Juve ha in mente un doppio colpo che stroncherebbe pesantemente le ambizioni dei grandi rivali di sempre, quell’Inter in cui già milita Milan Skriniar. E quella stessa società che avrebbe già puntato Gleison Bremer come pilastro per il futuro, considerando il sicuro addio di de Vrij o nella prossima estate, o al massimo alla fine della stagione 2022/23. Skriniar e Bremer sono i due nomi cerchiati in rosso nell’agenda del club bianconero: l’Inter trema al solo pensiero…