“Subito all’Inter”: colpo immediato dopo Roma-Feyenoord

La Roma ha conquistato la Conference League battendo il Feyenoord: dalla finale al mercato, subito all’Inter

E’ trionfo Roma in Conference League: i giallorossi hanno riportato un trofeo europeo in Italia dopo undici anni dalla Champions League dell’Inter.

C’è ancora la firma di Mourinho, il condottiero di una squadra che per la prima volta ha alzato una coppa fuori dai confini italiani.

Una finale che ha visto la squadra giallorossa capitalizzare al meglio la rete di Zaniolo nel primo tempo, resistendo al ritorno degli olandesi. Proprio nelle fila del Feyenoord si è messo in mostra, nonostante la sconfitta, un calciatore che il prossimo anno potrebbe sbarcare in Serie A.

Si tratta di Marcos Senesi, difensore argentino con passaporto italiano tanto che Mancini lo avrebbe voluto convocare in Nazionale. Lui ha detto no, aspettando la chiamata dell’Argentina, ma nel suo futuro potrebbe esserci comunque il nostro paese. La Serie A lo chiama, infatti, e dopo la buona prestazione di ieri (al netto di qualche piccola sbavatura), c’è chi lo vorrebbe acquistare subito.

Il 25enne argentino non è un nome nuovo per la Serie A: le sue prestazioni già in passato avevano attirato l’attenzione di alcuni club del nostro campionato. Ci aveva pensato (e forse ci pensa ancora) il Napoli, ma ora sono i tifosi dell’Inter e della Roma che reclamano il suo acquisto.

Su Twitter, l’hashtag Senesi è entrato tra le tendenze e tanti lo hanno indicato come l’acquisto giusto. Ad esempio un tifoso nerazzurro si chiede perché non lo hanno già preso tempo fa, prima che arrivasse al Feyenoord e chi chiede di prenderlo subito (“Senesi-Inter, veloci”).

Inter ma anche Roma con i tifosi capitolini che chiedono alla società di tornare da Tirana con in coppa la valigia e lo stesso difensore argentino. Insomma, Senesi ha fatto breccia: persa la Conference, potrebbe conquistare la Serie A.

Marco Senesi improves our defence. Please Roma, get that boy. Defended like he is 30 years with the world.of.experence behind him

— Okolobia (@Mobabaye) May 25, 2022