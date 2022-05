Il sogno di Sarri è l’occasione giusta per il Milan: torna in Italia

Il tecnico della Lazio farebbe carte false per un giocatore prossimo al ritorno in Italia: l’occasione è quella giusta per il Milan di Pioli

Il calcomercato vive di sogni, ma anche di opportunità. Alla prima categoria si ascrivono tutti quei giocatori che sarebbero perfetti per il disegno tattico dell’allenatore di turno ma che, per un motivo o per l’altro (quasi sempre economico è l’ostacolo) non possono rendere reale il desiderio. A meno di clamorosi investimenti.

Maurizio Sarri il suo sogno nel cassetto lo custodisce da tempo. Si tratta di un giocatore già avuto alle sue dipendenze alla Juventus, e che ora potrebbe tornare in Serie A dopo due anni non esattamente esaltanti trascorsi tra la Spagna e la Turchia. Il profilo, apprezzato per la verità anche del Milan e corteggiato dalla stessa Juve per bocca del diretto interessato, potrebbe però verosimilmente prendere la via di Milano. Sponda rossonera però. L’occasione è ghiotta, il tassello potrebbe essere ideale per Stefano Pioli.

Il Milan pensa a Miralem Pjanic

Il prescelto potrebbe essere proprio lui, Miralem Pjanic. Il bosniaco, che rientrerà al Barcellona dopo il prestito al Besiktas, non fa ovviamente parte del disegno tecnico di mister Xavi. All’orizzonte c’è certamente un’altra cessione in prestito, o a titolo definitivo, se qualcuno è intenzionato a puntare sul centrocampista per le proprie esigenze. Pjanic al Barcellona ha un ingaggio da oltre 8 milioni di euro netti l’anno fino al 2024: su queste basi appare improbabile (per usare un eufemismo) un suo passaggio alla Lazio.

Molto più percorribile, invece, la pista Milan. Il desiderio del giocatore è quello di tornare in Serie A. L’attrazione della Champions League, e il blasone di una maglia storica come quella rossonera, potrebbero essere delle calamite importanti sulla volontà del bosniaco. Da tradurre, e questo è il vero desiderio di Maldini e soci, in una ‘volontaria’ riduzione dell’ingaggio pur di far parte di un progetto vincente come quello avviato da Pioli. i sogni e le opprtunità, dicevamo: anche stavolta potrebbero prevalere le seconde…